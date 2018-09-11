ماذا قال "ترامب" في ذكرى هجمات 11 سبتمبر ؟

11 سبتمبر 2018 - 10:22 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لن تخضع أبدًا للاستبداد".



جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة.



وقال ترامب، إن "ذكرى تلك الأحداث هي رسالة للعالم مفادها أن أمريكا لن تخضع أبدًا ومطلقًا للاستبداد"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وأضاف: "إنها رسالة تحد في وجه الإرهاب".



وتابع: "منذ سبتمبر/أيلول التحق نحو 5.5 مليون شاب أمريكي بالقوات المسلحة الأمريكية، وقتل نحو سبعة آلاف جندي أثناء مواجهتهم تهديد الإرهاب".



وأردف: "مستقبل أمريكا لا يكتبه أعداؤنا، بل أبطالنا".



وزاد: "أتعهد بعدم السماح بتكرار مثل هذه الأفعال الشريرة مطلقا".



ومضى قائلًا: "الأمريكيين أظهروا شجاعة كبيرة وتكاتف خلال تلك الأحداث مما ساعد على إنقاذ آلاف من المواطنين".

