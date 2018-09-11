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الأندية الأوروبية تعلن موافقتها على تطبيق تقنية الفيديو

الرياضة

«يويفا» يعلن رؤوس مجموعات دوري أبطال أوروبا
«يويفا» يعلن رؤوس مجموعات دوري أبطال أوروبا

المصريون ووكالات

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أعلنت رابطة الأندية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تأييدها لاستخدام تقنية حكم الفيديو، في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في أقرب وقت ممكن.
وجاء القرار عقب انتهاء الجمعية العمومية الـ21 للرابطة، التي عقدت في مدينة سبليت الكرواتية.
وفي تصريح صحفي، قال الرئيس التنفيذي للرابطة ورئيس يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي: "هناك رغبة قوية للأندية لتطبيق حكم الفيديو في أقرب وقت ببطولات اليويفا".
وكان اليويفا، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أنه بصدد بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال، الموسم المقبل، والنسخة المقبلة من كأس السوبر القاري في إسطنبول التركية، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وشرع الاتحاد الدولي (فيفا)، في تطبيق الفكرة لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت باليابان، في ديسمبر/كانون الأول 2016، بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب في بعض اللعبات المثيرة للجدل، وتم تطبيقها في مونديال روسيا الذي توج به مؤخرًا منتخب فرنسا. 

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