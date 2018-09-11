واشنطن تعلن حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير

11 سبتمبر 2018 - 10:27 م

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، استعدادًا لمواجهة الإعصار "فلورانس"، الذي يقترب من سواحل البلاد الشرقية.



ونقل موقع "دبليو يو إس إيه 8" الإخباري الأمريكي عن عمدة واشنطن، موريل بوسر، أنه تم تفعيل حالة الطوارئ على أن تستمر 15 يومًا.



واشتدت قوة "فلورانس" إلى مستوى إعصار من الفئة الرابعة أمس الإثنين، ويتجه بسرعة عالية نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن يصل الإعصار، الذي تشكل في المحيط الأطلسي، إلى اليابسة؛ مساء الخميس أو صباح الجمعة المقبلين بالتوقيت المحلي.



ويتوقع أن تتعرض العاصمة الأمريكية لهطول أمطار غزيرة وفيضانات تستمر أسبوعًا بعد وصول الإعصار.

