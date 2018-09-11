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تفاصيل ضبط 5 أسود مهددة بالانقراض بـ"الخانكة"

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قالت وزارة البيئة، الثلاثاء، إنها ضبطت 5 أسود برية، مهددة بالانقراض، مهربة من جنوب إفريقيا بطريق غير شرعي قبيل الاتجار بها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "قطاع حماية الطبيعة نجح في ضبط 5 أسود إفريقية لدى أحد المهربين في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية (شمال)، ضمن جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وحماية الأنواع، للحفاظ على التنوع البيولوجي".
وأشارت إلى أنها وردت إليها معلومات تفيد بـ"وجود أسود برية مهربة من جنوب إفريقيا بدون أوراق رسمية، وسيتم بيعها بالمخالفة لقانون البيئة حول الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض".
وأوضحت أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لضبط الأسود المذكورة، وتبين من الفحص أنها من النوع الإفريقي، وهي عدد 3 إناث و2 ذكور، وأنها بدون أوراق رسمية أو مستندات دالة على دخولهم البلاد بطريقة شرعية، بما يخالف قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك".
ولفتت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واستلام الأسود وفحصها بمعرفة الطب البيطري، والتأكد من سلامتها، حيث تم نقلها إلى حديقة الحيوان بالجيزة (غرب العاصمة) لتقديم الرعاية والإعاشة اللازمة لها. 

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