» 821 مليون جائع في العالم أغلبهم بإفريقيا وآسيا

11 سبتمبر 2018 - 10:33 م

حذرت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، من ارتفاع أعداد الجائعين في العالم إلي 821 مليون شخص، الغالبية العظمي منهم في قارتي إفريقيا آوسيا.

جاء ذلك في تقرير أممي استعرضه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك بمقر المنظمة في نيويورك.

وأوضح دوغريك أنه "للسنة الثالثة على التوالي، كان هناك ارتفاع في الجوع بالعالم، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي والغذاء في العالم".

وأضاف أن التقرير هو مشروع مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن التقرير أفاد بأن عدد الجياع في العالم يتزايد وبلغ 821 مليونًا في 2017 أو بمعدل واحد من بين كل تسعة أشخاص، مع وجود أكثر من 151 مليون طفل يعانون من التقزم.وحذر التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، من أن استمرار زيادة معدلات الجوع خلال السنوات الثلاث الماضية بمثابة "انتكاسة وتحذير" لاستراتيجية القضاء على الجوع بحلول 2030.

وبحسب التقرير، تم إحراز تقدم ضعيف في الحد من التقزم بين الأطفال جراء سوء التغذية، حيث بلغ العدد 151 مليون طفل العام 2017، مقارنة بـ 165 مليونًا في 2012.

وحذر التقرير من أن واحدة من كل ثلاث نساء في سن الإنجاب تعاني من فقر الدم، الذي له عواقب وخيمة على صحة ونمو النساء وأطفالهن.

كما حث التقرير دول العالم علي خلق تحول مستدام نحو الزراعة ونظم الأغذية الحساسة للتغذية التي يمكن أن توفر الغذاء الآمن والعالي الجودة للجميع.

