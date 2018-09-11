فرنسا: الهجوم على إدلب قد يهدد أمن أوروبا

11 سبتمبر 2018 - 10:34 م

حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أنّ هجوم النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، "قد تكون له تداعيات مباشرة على الأمن في أوروبا".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، اليوم الثلاثاء، لقناة "بي أف أم" الإخبارية المحلية.

وقال لودريان إن "الخطر الأمني على أوروبا قائم ما دام هناك مقاتلون متشددون في هذه المنطقة".وأعرب الوزير عن "خشيته من تفرق هؤلاء المقاتلين، في حال شن الهجوم على المحافظة، وانتقالهم إلى أوروبا".