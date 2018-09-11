فرنسا: الهجوم على إدلب قد يهدد أمن أوروبا

حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من أنّ هجوم النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، "قد تكون له تداعيات مباشرة على الأمن في أوروبا".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، اليوم الثلاثاء، لقناة "بي أف أم" الإخبارية المحلية.
وقال لودريان إن "الخطر الأمني على أوروبا قائم ما دام هناك مقاتلون متشددون في هذه المنطقة".وأعرب الوزير عن "خشيته من تفرق هؤلاء المقاتلين، في حال شن الهجوم على المحافظة، وانتقالهم إلى أوروبا".
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تتواتر فيه تقارير إعلامية عن استعدادات يجريها نظام بشار الأسد، لشن عملية عسكرية في إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف النازحين.وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "إن على المجتمع الدولي أن يعي مسؤوليته حيال هجوم إدلب، لأن تكلفة المواقف السلبية ستكون باهظة".ولفت أردوغان في مقالة كتبها لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن "هدف النظام من شن الهجوم ليس محاربة الإرهاب، وإنما القضاء على المعارضة دون تمييز".وأضاف أن "الأسد يسعى لشرعنة هجماته تحت مسمى مكافحة الإرهاب". -