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ارتفاع عدد الصواريخ الحوثية ضد السعودية إلى 192

عرب وعالم

اعتراض صاروخ حوثي
اعتراض صاروخ حوثي

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أعلن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، العقيد تركي المالكي، الثلاثاء، ارتفاع عدد الصواريخ الحوثية التي استهدفت السعودية إلى 192.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف العربي، للحديث عن آخر تطورات العمليات العسكرية. وأوضح المتحدث أنه خلال الأسبوع الماضي، تصدت قوات الدفاع الجوي لـ"6 صواريخ باليستية من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية".
وأشار المالكي، إلى أن "إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن؛ 192 صاروخًا"، منذ اندلاع المواجهات.
ولفت إلى أنه "تمت السيطرة على زورق مفخخ يوم الجمعة الماضي إذ أطلق من الحديدة (غرب اليمن) إلى الجزر (البحر الأحمر) وذلك للإضرار بالتجارة العالمية".
ومنذ أكثر من 4 أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى. 

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