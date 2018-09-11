"بهجت" يكشف مصير "الإبراشي" بعد وقف العاشرة مساءاً

أكد الدكتور أحمد بهجت، مالك قنوات دريم، إن برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، سيعود للبث مرة أخرى، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح رجل الأعمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «هناك اتجاه من الدولة لمجال الإعلام، ووجهة نظرها أن لا يكون هناك شىء خارج السرب، وحاليا بيحصل نوع من الشراكة مع القطاع الخاص».
وتابع: «فيما يخص قناة دريم هيكون فى مشاركة بيننا مجموعة قنوات دريم وبين أحد الجهات فى الدولة».