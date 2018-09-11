"بهجت" يكشف مصير "الإبراشي" بعد وقف العاشرة مساءاً

11 سبتمبر 2018 - 10:47 م

أكد الدكتور أحمد بهجت، مالك قنوات دريم، إن برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، سيعود للبث مرة أخرى، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.