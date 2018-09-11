"الخارجية" تفتح النار على "الاتحاد الأوروبي" لهذا السبب

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"الخارجية المصرية" ترفض تجديد جوازات السفر للمعارضين السياسيين
"الخارجية المصرية" ترفض تجديد جوازات السفر للمعارضين السياسيين

المصريون ـ متابعات

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أكدت وزارة الخارجية إنه «رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول موقف مصر تجاه التصريحات التى أدلى بها المتحدث الرسمى باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، والتى تضمنت انتقادات لحكم محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية فض اعتصام رابعة المسلح».
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن «صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعد نهجاً متكررًا لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية».
وأضاف «أبو زيد»، أن «المؤسسات المصرية عازمة علي مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، وستستمر مصر في التزامها بمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولى، بما في ذلك المفوضية الأوروبية».

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