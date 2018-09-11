محافظ البحر الأحمر يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسي علم

11 سبتمبر 2018 - 11:59 م

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسي علم ، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف علي احتياجات المستشفى من أجهزة ومستلزمات طيبة .





وأكد عبدالله خلال تواجده بالمستشفي أنه سيحل مشكلة شبكة الغازات حتي يتم تشغيل الحضانات بالمستشفي ، كما أكد علي رئيس المدينة بضرورة عمل حملات تبرع بالدم للعاملين في جميع المنتجعات السياحية بمرسي علم ، حتي يتم عمل تخزين كمية كبيرة من أكياس الدم واستخدامها وقت الحاجة إليها .





وقام عبدالله بتفقد قسم الأشعة المقطعية بالمستشفي للاطمئنان علي مدي جاهزيته لاستقبال الحالات التي تحتاج إلي عمل أشعة ،والتحدث مع طبيب وفني الأشعة عن كيفية تشغيل الجهاز وإذا ما كانوا قد حصلوا علي بعض التدريبات الخاصة بتشغيل جهاز الأشعة .





رافق محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية داخل المستشفى ، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والدكتورة نجلاء شطا مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر









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