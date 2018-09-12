إسبانيا تمطر شباك كرواتيا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية

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أمطر المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء، مرمى ضيفه الكرواتي بسداسية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري القسم الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
أنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة أحرزها ساول نيغويز و ماركو أسينسيو و لوفري كالينيتش بالخطأ في مرماه في الدقائق 24 و33 و35.
وأضاف "الماتادور" ثلاثة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عبر رودريغو مورينو وسيرخيو راموس وإيسكو في الدقائق 50 و57 و70.
بذلك، ارتفع رصيد إسبانيا إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل المنتخب الكرواتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا. 
وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا

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