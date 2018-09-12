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أبو الغيط: مؤتمر دولي لدعم الأونروا بإعداد مصري أردني

عرب وعالم

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

المصريون ووكالات

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كشف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الثلاثاء، عن إعداد الأردن ومصر لمؤتمر دولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية في القاهرة، عقده أبو الغيط عقب نهاية الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العربية، الذي أكد في وقت سابق دعمه لـ"أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وقال أبو الغيط "الأردن أبلغنا أنه ومصر دعيا لمؤتمر دولي له شق قانوني وسياسي لبحث أزمة الأونروا".
وأكد أن "الهدف مما يحدث في هذه الأزمة (العجز المالي للمنظمة الأممية) هو الضغط على الفلسطينيين، وإخضاعهم وفرض عليهم قبول ما لا يمكن قبوله". 
ولم يقدم أبو الغيط تفاصيل عن ذلك المؤتمر كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة أو عمان بشأن الأمر ذاته. 
غير أنه في وقت سابق الثلاثاء أكد اجتماع الوزاري العربي في نهاية جلسة خاصة بـ"الأونروا" في بيان أن "الوزراء اتفقوا على مواصلة بحث القضية (أزمة العجز المالي) في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأردن بالتنسيق مع الأشقاء في مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة تركيا للجنة الاستشارية الحالية للأونروا"، دون تفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع ولا موعده.
وتسلمت تركيا في يوليو/تموز الماضي للمرة الأولى رئاسة اللجنة الاستشارية للأونروا التي تقوم بتقديم الاستشارات للمفوض العام في المسائل المتعلقة بالسياسات والعمليات، وهي رئاسة دورية سنوية.
وتعاني الوكالة الأممية "أونروا" من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية أغسطس/آب الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.

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