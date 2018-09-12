الاحتلال يرفع الطوق الأمني عن غزة والضفة ويفتح المعابر

12 سبتمبر 2018 - 12:50 ص

رفع الجيش الإسرائيلي، بدءا من منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، الطوق الأمني عن قطاع غزة، والضفة الغربية بعد انتهاء عيد رأس السنة الجديدة بالتقويم العبري.



وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية (رسمية)، فإن الجيش بدأ بإعادة فتح المعابر والحواجز مع قطاع غزة والضفة الغربية.



وأشارت القناة إلى أنه سيتم إعادة الطوق الأمني خلال عيدي "الغفران" و"العرش" في الأيام المقبلة خلال سبتمبر/أيلول الحالي.

