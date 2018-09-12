  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:49 ص
بحث متقدم
وكالة أنباء الشرق الأوسط

التفاصيل الكاملة لاختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط

"الخارجية المصرية" ترفض تجديد جوازات السفر للمعارضين السياسيين

"الخارجية" تفتح النار على "الاتحاد الأوروبي" لهذا السبب

الإبراشي

"بهجت" يكشف مصير "الإبراشي" بعد وقف العاشرة مساءاً

ترامب

ماذا قال "ترامب" في ذكرى هجمات 11 سبتمبر ؟

أحداث 11 سبتمبر

11 سبتمبر.. 6 أحداث غيرت العالم

المستشار بهاء أبوشقة

فصل أعضاء «بيت الأمة» حق لـ«أبوشقة»

أرشيفية

مدارس بلا مقاعد.. كيف يستخدم طلابها «التابلت»؟

المصريون

لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على صحيفة المصريون

محمد البلتاجي

ماذا طلب البلتاجى من لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب"؟

محمد صلاح و رامي عباس

وكيل «صلاح» يفجر مفاجأة جديدة بشأن خطابه لاتحاد الكرة

الاحتلال يرفع الطوق الأمني عن غزة والضفة ويفتح المعابر

عرب وعالم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 16 فلسطينيًا فى مواجهات مع جيش الاحتلال

#

‎إصابة 189 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بغزة

#

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

رفع الجيش الإسرائيلي، بدءا من منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، الطوق الأمني عن قطاع غزة، والضفة الغربية بعد انتهاء عيد رأس السنة الجديدة بالتقويم العبري.
وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية (رسمية)، فإن الجيش بدأ بإعادة فتح المعابر والحواجز مع قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت القناة إلى أنه سيتم إعادة الطوق الأمني خلال عيدي "الغفران" و"العرش" في الأيام المقبلة خلال سبتمبر/أيلول الحالي.
وقررت السلطات الإسرائيلية، فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من منتصف ليلة السبت، وحتى الثلاثاء، بذريعة الأعياد اليهودية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الخارجية يطير إلى أديس أبابا لهذا السبب الهام
» 821 مليون جائع في العالم أغلبهم بإفريقيا وآسيا
» تفاصيل ضبط 5 أسود مهددة بالانقراض بـ"الخانكة"
» أمريكا تعلن حالة الطوارئ
» فصل أعضاء «بيت الأمة» حق لـ«أبوشقة»
» 7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية.. تعرف عليها
» فريق علمي مصري يخترع طريقة جديدة لعلاج سرطان الدماغ
» فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا
» تراجع أسعار الذهب في الأسواق

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية