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انهيار منزل واستخراج 3جثث و9 مصابين من تحت الأنقاض

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حادث انهيار عقار
حادث انهيار عقار

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شهدت قرية الجعب التابعة لمركز منفلوط بأسيوط مساء يوم الثلاثاء، حادث انهيار منزل ريفى مكون من 4 طوابق مما أسفر عن مصرع 3 اشخاص وإصابة 9 أخرين بعد نجاح وحدات الانقاذ السريع وقوات الحماية المدنية من انقاذهم واخراجهم من تحت الانقاض .
كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بإنهيار منزل المدعو المدعو قطب جلال قطب بقرية الجعب التابعة لمركز منفلوط والمكون من 4 طوابق ووجود مفقودين تحت الانقاض وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط واللواء عمر عبد العال مساعد وزيرالداخلية لوسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والامنية الى مكان الانهيار واخطار مرفق الاسعاف والنجدة والحماية المدنية واعلان حالة الاستعداد بمستشفيات الصحة والجامعية لاستقبال المصابين .
وقال محافظ أسيوط انه تم الدفع بعدد 10 سيارات اسعاف الى مكان الانهيار فور حدوثه بالاضافة الى سيارات الحماية المدنية والانقاذ السريع و2 لوادر وقلابات مجلس المدينة و3 حفارات الى مكان الحادث وتم رفع الانقاض واستخراج 3 جثث و9مصابين تم نقل 4 مصابين منهم الى مستشفى منفلوط المركزى وخرجوا بعد تلقى العلاج و5 من المصابين تم نقلهم الى مستشفى اسيوط الجامعى لتلقى العلاج  والمصابين هم " على قطب 19 سنة ومصطفى ثابت 25 سنة وعمر سيد 43 سنة وطاهر قطب 35 سنة وشيماء حمدى 25 سنة وطه قطب 30 سنة وفاطمة الزهراء قطب 21 سنة " والمتوفيين هم " نادية ع. 65 سنة ورؤى ط. سنة ونصف واسماء م. 19 سنة " .
وأشار المحافظ الى انه يتابع لحظة بلحظة إزالة الانقاض والاطمئنان من عدم وجود اية مصابين او ضحايا اخرى واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرر صرف مبلغ خمسة الاف جنيه لاسرة كل متوفى ومبلغ الف جنيه لكل مصاب كمساعدات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعى بتوجيه كافة الرعاية لاسر المتوفيين والمصابين .
وأصدر المحافظ تعليماته الى المهندس نبيل الطيبى بتشكيل لجنة من الادارة الهندسية والشئون القانونية والمتابعة الميدانية للوقوف على اسباب الانهيار وكتابة تقرير بالواقعة للعرض على الوزير المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية .

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