» وزير الخارجية يطير إلى أديس أبابا لهذا السبب الهام

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء سامح شكري وزير الخارجية متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، بهدف بحث سُبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أوضح، في وقت سابق، أن الخلوة الوزارية ستتناول مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بعملية إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، وما تم إنجازه من مراجعات لكفاءة عمل المفوضية والانتقال نحو متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المراجعة الإدارية والمالية المستقبلية، والتقارير الخاصة بالإصلاحات المالية والإدارية، بالإضافة إلى مناقشة البدائل الخاصة بإصلاح نظام انتخاب وتعيين منظومة القيادة بالمفوضية، وتقديم مقترحات لقمة نوفمبر للإصلاح المؤسسي بالاتحاد الأفريقي.

