  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:49 ص
بحث متقدم
وكالة أنباء الشرق الأوسط

التفاصيل الكاملة لاختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط

"الخارجية المصرية" ترفض تجديد جوازات السفر للمعارضين السياسيين

"الخارجية" تفتح النار على "الاتحاد الأوروبي" لهذا السبب

الإبراشي

"بهجت" يكشف مصير "الإبراشي" بعد وقف العاشرة مساءاً

ترامب

ماذا قال "ترامب" في ذكرى هجمات 11 سبتمبر ؟

أحداث 11 سبتمبر

11 سبتمبر.. 6 أحداث غيرت العالم

المستشار بهاء أبوشقة

فصل أعضاء «بيت الأمة» حق لـ«أبوشقة»

أرشيفية

مدارس بلا مقاعد.. كيف يستخدم طلابها «التابلت»؟

المصريون

لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على صحيفة المصريون

محمد البلتاجي

ماذا طلب البلتاجى من لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب"؟

محمد صلاح و رامي عباس

وكيل «صلاح» يفجر مفاجأة جديدة بشأن خطابه لاتحاد الكرة

وزير الخارجية يطير إلى أديس أبابا لهذا السبب الهام

الحياة السياسية

سامح شكري
سامح شكري

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

معلومة هامة بشأن زيارة "شكري" لإثيوبيا

#

وزير خارجية إيطاليا بالقاهرة للقاء السيسي وشكري

#

القاهرة تدعو فيينا إلى تعديل إرشادات السفر إلى مصر

#

أمريكا تضع 12 شرطًا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء سامح شكري وزير الخارجية متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، بهدف بحث سُبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أوضح، في وقت سابق، أن الخلوة الوزارية ستتناول مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بعملية إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، وما تم إنجازه من مراجعات لكفاءة عمل المفوضية والانتقال نحو متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المراجعة الإدارية والمالية المستقبلية، والتقارير الخاصة بالإصلاحات المالية والإدارية، بالإضافة إلى مناقشة البدائل الخاصة بإصلاح نظام انتخاب وتعيين منظومة القيادة بالمفوضية، وتقديم مقترحات لقمة نوفمبر للإصلاح المؤسسي بالاتحاد الأفريقي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الخارجية يطير إلى أديس أبابا لهذا السبب الهام
» 821 مليون جائع في العالم أغلبهم بإفريقيا وآسيا
» تفاصيل ضبط 5 أسود مهددة بالانقراض بـ"الخانكة"
» أمريكا تعلن حالة الطوارئ
» فصل أعضاء «بيت الأمة» حق لـ«أبوشقة»
» 7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية.. تعرف عليها
» فريق علمي مصري يخترع طريقة جديدة لعلاج سرطان الدماغ
» فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا
» تراجع أسعار الذهب في الأسواق

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية