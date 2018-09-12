"سي أن أن" تكشف تكلفة هجمات 11 سبتمبر على أمريكا والعالم

12 سبتمبر 2018 - 01:24 ص

كشفت شبكة "سي أن أن" عن كلفة هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، والعالم، وذلك بمناسبة الذكرى الـ17 على حدوثها.



وقالت الشبكة إن الخسائر المباشرة للضربة فاقت ستين مليار دولار، علما أنها الهجمات لم تكلف المنفذين أكثر من 500 ألف دولار.



وبعد مرور أقل من شهر على الهجمات، وصلت خسائر الاقتصاد الأمريكي، لا سيما السياحة والطيران، إلى أكثر من 123 مليار دولار.



هجمات 11 سبتمبر دفعت الرئيس السابق جورج بوش إلى خوض حربين، في أفغانستان والعراق، بتكلفة وصلت إلى 6 ترييليانات دولار.



وأدت الهجمات إلى انحدار معدل نمو التجارة العالمي إلى 50 بالمائة، بحسب "سي أن أن".

