التفاصيل الكاملة لاختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط

قالت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر إن قراصنة من جماعة الإخوان المحظورة وتركيا لم تحددهم اخترقوا موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.



وقالت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته الهيئة إن الاختراق تم "من قبل هاكرز (قراصنة) أتراك وإخوان" مضيفة أنه "يأتي في سياق المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وحروبها غير المشروعة لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب بما يخالف مواثيق الشرف الإعلامية الدولية والأعراف التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن نزاهة الإعلام".