إطلاق صواريخ باتجاه مطار معيتيقة في طرابلس الليبية

12 سبتمبر 2018 - 02:01 ص

سقطت عدة صواريخ باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.



وبحسب فضائية «سكاي نيوز بالعربية»، سمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة، دون أن يتضح بعد من الجهة التي أطلقت الصواريخ، التي شوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط القريب من المطار.

