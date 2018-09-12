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إطلاق صواريخ باتجاه مطار معيتيقة في طرابلس الليبية

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اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)
اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)

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سقطت عدة صواريخ باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وبحسب فضائية «سكاي نيوز بالعربية»، سمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة، دون أن يتضح بعد من الجهة التي أطلقت الصواريخ، التي شوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط القريب من المطار.
وبحسب مصادر رسمية في المطار، تم تحويل مسار رحلة ليبية قادمة من مصر إلى مصراتة بدلًا من طرابلس بعد إطلاق صواريخ باتجاه المطار.

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