مدحت شلبي يوجه رسالة هامة إلى جماهير اتحاد العاصمة

12 سبتمبر 2018 - 02:02 ص

وجه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي رسالة إلى جماهير نادي اتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة نادي المصري البورسعيد ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وقال، في برنامجه على قناة «بيراميدز»، مساء الثلاثاء، إن جماهير المصري صممت إشارات ترحيب للفريق الجزائري، مؤكدًا أن «المصري سيلقى الاستقبال نفسه في الجزائر».



وخاطب «شلبي» جماهير وأنصار الفريق الجزائري قائلًا: «العلاقات جميلة وطيبة بين الشعبين، هي منافسة، أنت لك رغبة في الفوز، ونحن أيضًا لدينا الرغبة، ولكن يجب أن تسود الروح الرياضية بين الفريقين».

