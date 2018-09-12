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مدحت شلبي يوجه رسالة هامة إلى جماهير اتحاد العاصمة

الرياضة

مدحت شلبي
مدحت شلبي

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وجه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي رسالة إلى جماهير نادي اتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة نادي المصري البورسعيد ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال، في برنامجه على قناة «بيراميدز»، مساء الثلاثاء، إن جماهير المصري صممت إشارات ترحيب للفريق الجزائري، مؤكدًا أن «المصري سيلقى الاستقبال نفسه في الجزائر».
وخاطب «شلبي» جماهير وأنصار الفريق الجزائري قائلًا: «العلاقات جميلة وطيبة بين الشعبين، هي منافسة، أنت لك رغبة في الفوز، ونحن أيضًا لدينا الرغبة، ولكن يجب أن تسود الروح الرياضية بين الفريقين».
يأتي ذلك بعد انسحاب نادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم من مباراة إياب دور ثمن النهائي لبطولة الأندية العربية أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري، مساء الأحد، على خلفية هتافات للزعيم الراحل صدام حسين.

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