منفذ حادث الشروق يكشف مفاجأة مدوية عن الحادث

12 سبتمبر 2018 - 05:21 ص

قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز شقيق المتهم "كرم . م . ع" لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات بعد اعتراف القاتل أنه قتل أسرته بناء على تشجيع من شقيقه .





وقال "كرم" في تحقيقات النيابة إن شقيقه وصديقيه شجعوه على ضرورة قتل زوجته وغسل عاره في حال ثبوت خيانتها بالفعل ، مؤكدًا أن الثلاثة كانوا على علم بحدوث الجريمة .



وأقدم "كرم" على ذبح زوجته و أبناءه الأربعة داخل شقتهم بمدينة الشروق .





