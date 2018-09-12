  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:02 ص
بحث متقدم
ضحايا حادث الشروق

شاهد آخر صورة التقطت لضحايا مجزرة الشروق

القاتل

منفذ حادث الشروق يكشف مفاجأة مدوية عن الحادث

وكالة أنباء الشرق الأوسط

التفاصيل الكاملة لاختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط

"الخارجية المصرية" ترفض تجديد جوازات السفر للمعارضين السياسيين

"الخارجية" تفتح النار على "الاتحاد الأوروبي" لهذا السبب

الإبراشي

"بهجت" يكشف مصير "الإبراشي" بعد وقف العاشرة مساءاً

ترامب

ماذا قال "ترامب" في ذكرى هجمات 11 سبتمبر ؟

أحداث 11 سبتمبر

11 سبتمبر.. 6 أحداث غيرت العالم

المستشار بهاء أبوشقة

فصل أعضاء «بيت الأمة» حق لـ«أبوشقة»

أرشيفية

مدارس بلا مقاعد.. كيف يستخدم طلابها «التابلت»؟

المصريون

لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على صحيفة المصريون

منفذ حادث الشروق يكشف مفاجأة مدوية عن الحادث

قضايا وحوادث

القاتل
القاتل

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أغرب ما قاله منفذ مذبحة الشروق في التحقيقات

#

هذا أغرب ما فعلته سعاد حسني ليلة مقتلها

#

نقيب المأذونين يفجر مفاجأة مدوية عن المأذون "الفرفوش"

#

جريمة جديدة تهز الرحاب انتقامًا لـ«الشرف»

منفذ حادث الشروق

قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز شقيق المتهم "كرم . م . ع" لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات بعد اعتراف القاتل أنه قتل أسرته بناء على تشجيع من شقيقه .

وقال "كرم" في تحقيقات النيابة إن شقيقه وصديقيه شجعوه على ضرورة قتل زوجته وغسل عاره في حال ثبوت خيانتها بالفعل ، مؤكدًا أن الثلاثة كانوا على علم بحدوث الجريمة .

وأقدم "كرم" على ذبح زوجته و أبناءه الأربعة داخل شقتهم بمدينة الشروق .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تحتفل بـ"سابقة تاريخية" نادرة.. تعرف عليها
» وزير الخارجية يطير إلى أديس أبابا لهذا السبب الهام
» 821 مليون جائع في العالم أغلبهم بإفريقيا وآسيا
» تفاصيل ضبط 5 أسود مهددة بالانقراض بـ"الخانكة"
» أمريكا تعلن حالة الطوارئ
» فصل أعضاء «بيت الأمة» حق لـ«أبوشقة»
» 7 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية.. تعرف عليها
» فريق علمي مصري يخترع طريقة جديدة لعلاج سرطان الدماغ
» فنان شهير يعلن إصابته بالسرطان
» شاهد.. فنان مغربي يغني "طلع البدر" على متن طائرة
» شاهد.. رقص فتاة بـ"سنجة" يثير جدلاً واسعًا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية