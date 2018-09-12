منفذ حادث الشروق يكشف مفاجأة مدوية عن الحادث

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أحمد عادل شعبان
قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز شقيق المتهم "كرم . م . ع" لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات بعد اعتراف القاتل أنه قتل أسرته بناء على تشجيع من شقيقه .
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