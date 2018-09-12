طالب الحقوق: جيت أسرق جدي .. ولما شافني حرقته

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طالب حقوق الظاهر

كشف مصطفى ن - طالب بكلية الحقوق - جامعة حلوان - باعترافات تفصيلية حول أسباب قيامه بقتل جده في منطقة الظاهر لمروره بضائقة مالية .

وقال "الطالب" في اعترافات تلفزيونية : "لما شافني وأنا بسرق معرفتش اعمل ايه .. طلعت الهدوم وحرقتها في الغرفة كلها خوفا من افتضاح أمري".

وقال الرائد أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة الظاهر، إنه بتضييق الخناق على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، لمروره بظروف مالية صعبة، وهو ما دفعه للتوجه إلى منزل جده في محاولة لسرقة مبالغ مالية من داخله، لكنه لم يتمكن من ذلك بعدما رآه جده الذي حاول الاستنجاد بالجيران.

من جانبه قال العميد حاتم البيباني رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، إن المتهم تمكن من اللحاق بجده على باب المسكن، وقام بخنقة على الفور، وخوفًا من افتضاح أمره قام بإشعال النيران بغرفة المسكن، باستخدام كبريت من المطبخ.


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