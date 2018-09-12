الصدفة توقع بمسن قتل شقيقه قبل 26 سنة بسبب علاقة آثمة

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علاقة اثمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام بعد قيامه بقتل شقيقه قبل 26 سنة بعد اكتشافه وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته .

وقسم شرطة الوايلي بلاغًا من صاحب مخبز أكد فيه تردد مسن على مخبزه بحثًا عن فرصة عمل ، دون أن يحمل بطاقة تحقيق شخصية ، مؤكدًا أنه يرتاب في أمره .

على الفور ، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ ، وتم ضبط المسن الذي تبين أنه يُدعى "ش. أ" - مقيم بمركز زفتى - محافظة الغربية ، وبالكشف عنه تبين أنه هارب من تنفيذ حكم إعدام ، على خلفية قيامه بقتل شقيقه .

بالاستعلام عن المذكور بالإدارة العامة للأحوال المدنية، تبين أنه مدرج "متوفى" وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وقرر أنه في غضون عام 1992م قام بقتل شقيقه، عقب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته، ولاذ بالفرار هرباً إلى أن تم ضبطه، وأضاف بأن زوجته المدعوة "ص. ا. ا." قامت باستخراج شهادة وفاة له حتى تتمكن من صرف معاشه والمستحقات المالية خاصته.

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