» منى أبو شنب: 96% من الزوجات خائنات

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خالد الجندي

دي إم سي

الأزهر

سيدة

اتهمت منى أبوشنب، بعض الزوجات بالخيانة لأزواجهن قائلة: "96% من الزوجات خائنات على مستوى العالم وهناك قضايا تم رفعها ضدي".

وأضافت "أبوشنب" خلال حوارها لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، مع الإعلامية بثينة توكل، أن المجتمع المصري ينظر للزوجة الثانية بنظرة سيئة، وهناك قوانين مجحفة للرجل، والرجل مظلوم داخل المجتمع".

وتابعت: "الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدد الزوجات، وقال "تزوجوا تزوجوا"، معقبة: التعدد مفيد لصحة الرجل الجنسية.

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