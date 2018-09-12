» بالفيديو.. متصلة تستنجد بشيخ الأزهر

12 سبتمبر 2018 - 09:30 ص

أجهشت سيدة تدعى "منى" بالبكاء، قائلة: "أنا مش عارفة إيه موقفى أنا مطلقة شفهى، وزوجى سابنى أنا وعيالى من غير مصاريف، ومش عارفين هنعيش إزاى، والشيوخ بيقولى أنتى كده طالق، والمحاكم لا تعترف إلا بالورق".

ووجهت المتصلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "دي إم سي" مع الشيخ خالد الجندى، رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلة: "يا شيخ الأزهر أنا لازم يكون فى حل، اللى شايفاه على أرض الواقع المحاكم بتقولى معاكى القسيمة، يبقى أنتى طالق، لو مش معاكى القسيمة يبقى يصرف عليكى وعلى عيالك، بيوتنا بتتخرب عشان الرجالة بتطلقنا شفهي، ويسيب الدنيا ومش عارفين نثبت حقوقنا".

ومن جانبه، قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ينادى الجميع بمراعاة ضميرهم وتوثيق الطلاق، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بالطلاق الشفهى وأنه لا يقع ولا طلاق إلا بالتوثيق مثل الزواج.

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