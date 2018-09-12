  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:13 ص
بحث متقدم
عابد

برلماني يروى تفاصيل صادمة عما حدث أواخر عهد مبارك

خاشقجي : هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

خاشقجي: هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

فودة

أول تعليق من "فودة" على اتهامه بـ"التحرش"

المهندس طارق الملا، وزير البترول

وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين عن الغاز

إيمانويل ماكرون

وزير التربية الفرنسي يوصي بتعليم "العربية" في المدارس

فضيحة جنسية لمستشار نتنياهو مع مرشحة بالشيوخ الأمريكي

فضيحة جنسية لمستشار نتنياهو مع مرشحة بالشيوخ الأمريكى

الإسماعيلي

«مضوى» يعلن قائمة الدراويش استعدادًا لإنبي

أسرار لقاء بين "هيكل" ومرشد الإخوان

أسرار لقاء "هيكل" ومرشد الإخوان

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

منفذ مذبحة الشروق

اعترافات جديدة لمنفذ مذبحة الشروق: هكذا عرفت بخيانة زوجتي

بالفيديو.. متصلة تستنجد بشيخ الأزهر

آخر الأخبار

أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«الطيب» يوجه بفتح تحقيق عاجل في أسباب حريق «الحسين الجامعي»

خالد الجندي

دي إم سي

الأزهر

سيدة

أجهشت  سيدة تدعى "منى" بالبكاء، قائلة: "أنا مش عارفة إيه موقفى أنا مطلقة شفهى، وزوجى سابنى أنا وعيالى من غير مصاريف، ومش عارفين هنعيش إزاى، والشيوخ بيقولى أنتى كده طالق، والمحاكم لا تعترف إلا بالورق".

ووجهت المتصلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "دي إم سي" مع الشيخ خالد الجندى، رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلة: "يا شيخ الأزهر أنا لازم يكون فى حل، اللى شايفاه على أرض الواقع المحاكم بتقولى معاكى القسيمة، يبقى أنتى طالق، لو مش معاكى القسيمة يبقى يصرف عليكى وعلى عيالك، بيوتنا بتتخرب عشان الرجالة بتطلقنا شفهي، ويسيب الدنيا ومش عارفين نثبت حقوقنا".

ومن جانبه، قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ينادى الجميع بمراعاة ضميرهم وتوثيق الطلاق، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بالطلاق الشفهى وأنه لا يقع ولا طلاق إلا بالتوثيق مثل الزواج.

 شاهد الفيديو

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا للطلائع
» بعد 40 سنة..سيدة تطلب الخلع: "زوجي بلا عمل"
» الأزمات تحاصر بعثة الأهلى في غينيا
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالجولة السادسة بالدوري
» باكستان تفرج عن رئيس وزرائها الأسبق لحضور جنازة زوجته
» بالفيديو.. متصلة تستنجد بشيخ الأزهر
» منى أبو شنب: 96% من الزوجات خائنات
» مدرب "صلاح": سأبيع أي لاعب لا يلبي هذا الشرط
» فيفا تصدم محبيها بسبب "صلاح"
» وفاة شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات
» 7 أشياء لا تفعلها أثناء استخدامك "كومبيوتر" العمل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية