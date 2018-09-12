أسرار لقاء "هيكل" ومرشد الإخوان

12 سبتمبر 2018 - 09:43 ص

كشف المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، عن تفاصيل لقاء جمع بين حسن البنا المرشد والمؤسس الأول لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المفكر والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

وأضاف ماضى على صفحته الرسمية على فيس بوك أن هيكل كان على علاقة طيبة بالبنا، وأنه زاره في مكتبه بعد حادثة مقتل القاضي أحمد الخازندار على يد عناصر من الإخوان وكذلك محاولة نسف مكتب النائب العام بعدها، والتي نشر بعدها الشيخ حسن البنا بيانًا تبرَّأ فيه من هذه الأفعال بعنوان "ليسوا إخوانًا.. وليسوا مسلمين".

وأكد ماضي أن الأستاذ هيكل ذكر لنا روايته عن هذه الزيارة وكيف كان البنا منزعجًا ممَّا يجري، وذكر أن هيكل هدَّأ من روعه وذكر له -حسب روايته- "أنه من حقك أن تقول عنهم أنهم ليسوا إخوانًا بمعنى نفي انتمائهم عن التنظيم، ولكن ليس من حقك أن تقول عنهم أنهم ليسوا مسلمين، أي لا يحق لك أن تخرجهم من ملة الإسلام"، بحسب ما ذكره ماضي في روايته عن هيكل.

واستطرد ماضي في حديثه: أنه التقي هيكل مرات قليلة قبل أن نتقدم بأوراق حزب الوسط في يناير عام 1996، ولا أنكر أنَّ جيلنا -حتى مَنْ نَشَأَ منه داخل الحركة الإسلامية- كان من المعجبين بكتاباته وبأسلوبه الرشيق ومعلوماته وتحليلاته، وشخصيًّا اقتنيت كثيرًا من كتبه وقرأتها.

وأوضح أنه في المرات القليلة التي زاره فيها ذِكر له واقعة حواره مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، الذي نقل إسبانيا من ديكتاتورية الجنرال فرانكو إلى إسبانيا الديمقراطية المتقدمة، فحكى لنا الأستاذ هيكل سؤاله للملك كيف استطعت أن تفعل ذلك؟ّ فأجابه الملك عرفت دوري فقمت به.

وتابع قائلاً في روايته عن ملك إسبانيا: "ودوري كدور رجل المرور في الشارع، فهناك من يريد أن يسير في الشارع بسيارته وهناك من يركب دراجته وهناك من يسير على أقدامه، وأنا دوري أن أوفِّر لكلٍّ من هؤلاء مكانًا يسير فيه وأن أنظم هذه الحركة بين سائرٍ على قدميه أو على دراجته أو راكب في سيارة أو أتوبيس".

وأشار إلى أن هذا الدور هو الذي ساعد على تحول إسبانيا من ديكتاتورية الجنرال فرانكو إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة.