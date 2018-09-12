«مضوى» يعلن قائمة الدراويش استعدادًا لإنبي

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أعلن الجزائرى خير الدين مضوي المدير الفنى لنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة إنبي، غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.  

وتضم قائمة الإسماعيلي 22 لاعبًا وهم كالتالي..

حراسة المرمى: «عصام الحضري – محمد مجدي – محمد فوزي»

خط الدفاع: «أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد مجدي – ريتشارد بافور – علاء عبد العظيم – طارق طه».

خط الوسط: «حسني عبد ربه – عماد حمدي – محمد الشامي – كريم بامبو – عبد الرحمن مجدي – لسعد الجزيري – نادر رمضان – محمد الضرف – وجيه عبد الحكيم – محمد صادق».

خط الهجوم: «كريستوفر ماندوجا – شكري نجيب».


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