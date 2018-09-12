اليوم.. إعادة محاكمة 74 متهمًا فى أحداث قسم سمالوط بالمنيا

12 سبتمبر 2018 - 10:01 ص

تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كل من أحمد عبد الرازق الإمام وأيمن الششتاوى وآمنة سر خالد شعبان ومصطفى عبد المجيد إعادة محاكمة 74 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال خالد أبو العلاء عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة سوف تستمع إلى شهادة ضباط الأمن الوطني بشأن 8 متهمين محبوسين في القضية التى تعاد إجراءات محاكمتهم ضمن المتهمين.

وكانت المحكمة حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي ضم كلاً من محمد طوسون وسمير الصفطى، وخالد أبو العلا، وخالد الكومى وخالد عيسى وشعبان الشارونى بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 74 متهمًا بينهم 12 متهمًا حضور شخصي والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج.

كما استمعت المحكمة إلى مقاطع الفيديو بشأن 74 متهمًا تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية التى تعود إلى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة بمركز سمالوط حيث أسندت النيابة العامة عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام لقانون ولتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشات شرطية وقضائية وعامة والشروع فى قتل عدد من أفراد الشرطة.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد غيابيًا بحق 79 متهمًا وبراءة 5 آخرين والمشدد تراوح بين 10 و15 عامًا بحق 35 آخرين متهمين فى اقتحام قسم شرطة سمالوط بعد أن أسندت لهم النيابة العامة تهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة.