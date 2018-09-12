» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالجولة السادسة بالدوري

12 سبتمبر 2018 - 10:06 ص

أسندت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة الإنتاج الحربي وبتروجت ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدورى للحكم، محمود بسيوني ويعاونه محمد عبد المجيد وشريف عبد الفتاح، وتامر جمعة حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي ووائل فرحان حكماً خامساً.

ولمباراة حرس الحدود والاتحاد: الحكم جهاد جريشة ويعاونه أحمد ساهر وسيد نافع، وأيمن منصور حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد الرازق وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

والمقاولون وسموحة: أمين عمر ويعاونه سامي هلهل ورجب محمد، وأحمد العباسي حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل وعمرو الشناوي حكماً خامساً.

وادي دجلة ومصر المقاصة: محمد سلامة ويعاونه محمد عبد القادر وأحمد بكر، ومحمد الشناوي حكماً رابعاً، وكل من محمود رشدي ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

بيراميدز × الجونة: عبد العزيز السيد ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد صلاح، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد صابر حكماً خامساً.