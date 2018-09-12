وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين عن الغاز

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المهندس طارق الملا، وزير البترول
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متابعات- الدويني فولي

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج مكثف لأنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، خاصة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال حفر آبار استكشافية جديدة فى إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى هذه المناطق الواعدة، بما يدعم زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز، لافتاً إلى الاحتمالات الواعدة فى مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط التى تتسم بارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والحفر نتيجة لارتفاع الضغوط والحرارة وما تتطلبه من استخدام لأحدث تكنولوجيات الحفر التى تتناسب مع طبيعة العمل فى هذه المناطق.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركتى رشيد والبرلس للغاز لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018 بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المرحلة (9 ب) بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الجارى العمل به حالياً من المخطط بدء إنتاجه من الغاز من أول بئرين بالمشروع خلال الشهر القادم، ووضع الآبار التى سيتم حفرها تباعاً على خريطة الإنتاج خلال العام القادم للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع البالغة حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 10 آبار بإجمالى تكلفة استثمارية أكثر من 740 مليون دولار.

ومن جانبه، أوضح المهندس هشام العطار رئيس شركتى رشيد والبرلس للغاز أنه تم الانتهاء خلال العام من حفر أول 3 آبار فى مشروع (9 ب) بواسطة الحفار NGT1 الذى بدأ عمله فى المشروع فى ابريل الماضى، وجارى حالياً اتخاذ اجراءات استقدام حفار جديد للإسراع بوتيرة العمل فى أنشطة الاستكشاف بمنطقة البرلس، موضحاً أنه من المخطط حفر البئر الاستكشافى " مونتو " بمنطقة امتياز البرلس والذى يستهدف طبقة الميوسين السفلى لاكتشاف الاحتياطيات الواعدة بالمنطقة، بالإضافة إلى البئر "اسكوربيون" بمنطقة امتياز رشيد، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تقييم الفرص الاستكشافية الملائمة بمناطق أخرى والتى تسمح بحفر المزيد من الآبار الاستكشافية .

ولفت إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من أعمال تنفيذ البنية التحتية لنقل واستقبال إنتاج حقلى جيزة وفيوم بمشروع تنمية غازات غرب الدلتا العميق خلال الشهر الحالى وفقاً للجدول الزمنى المخطط، والذى يشهد الانتهاء من أعمال خط أنابيب لنقل 400 مليون قدم مكعب من الغاز من الحقلين إلى تسهيلات البرلس للمعالجة، وكذلك الانتهاء من تنفيذ البنية الخاصة باستقبال إنتاج المتكثفات من الحقلين .


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