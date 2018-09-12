أول تعليق من "فودة" على اتهامه بـ"التحرش"

12 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

رد الإعلامي يسري فودة، على الاتهامات التي روجت عنه خلال الأيام الماضية بشأن التعدي على زملاء له بقناة "دويتش فيلة" بالتحرش.

وقال في تغريدة له على حسابه على "فيس بوك": "هذه حرب فُرضت علي، أعرف مصدرها وأعرف كيف بدأت وكيف تطورت وأعرف أهدافها، لكني مثلكم أكتشف فصولها تدريجيًّا مثلما أكتشف معادن الناس في مرحلة لن يكون ما بعدها كالذي كان قبلها".

وأضاف: "على عكس ما بُنيت عليه هذه الحملة التشويهية، لا توجد أي قضية مرفوعة بحقي في أي محكمة ولا علم لي بذلك".

وتابع "فودة" الذي خرج عن صمته أخيرًا بعد هذه التهم: "بغض النظر عن دوافع الادعاءات والتخمينات الحقيرة بحقي فإن من واجبي تجاه نفسي وتجاه أهلي وأصدقائي وتجاهكم جميعًا أن أرفع بدوري قضايا قذف وتشهير بحق المدعين".

وأكد: "بالمقابل أنا أشجع المدعين على اللجوء إلى القضاء في ألمانيا أو غيرها من الدول المحترمة لرفع ما يرونه من قضايا، وسيسعدني الإجابة على أي سؤال أمام المحكمة".

وأردف في تغريدته: "هذه حرب فُرضت علي وأنا أقبلها وأرجو ممن لديه ذرة من عدل أن يتوخى الحذر في سمعة الناس، سواء في ما يخصني أو حتى في ما يخص المدعي".

واختتم تدوينته بقوله: "أما في ما يخص اللعبة الكبرى فإن لها حديثًا آخر وطريقة أخرى للتعامل حين تكتمل الحقائق بين يدي".

وكانت قد تداولت أخبار علي بعض المواقع الإخبارية عن تحرش "فودة" ببعض من زميلاته بالعمل بقناة "دويتش فيله"، وسط معلومات عن رفع المدعين دعوة قضائية بالمحاكم الألمانية.