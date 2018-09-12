فضيحة جنسية لمستشار نتنياهو مع مرشحة بالشيوخ الأمريكى

12 سبتمبر 2018 - 10:25 ص

قالت جوليا سالازار المرشحة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتدى عليها جنسيًا.

وأصدرت سالازار (28 عامًا) بيانًا عبر حسابها على "تويتر"، اتهمت دافيد كيز، مستشار نتنياهو، بالاعتداء عليها جنسيا داخل شقته في منهاتن في نوفمبر 2013.

وأضافت سالازار أنها قررت بعد نحو خمس سنوات من الحادثة الإعلان عن أنها وقعت ضحية اعتداء جنسي.

يذكر أن جوليا سالازار قالت إنها التقت كيز بعد مقال كتبته حول إسرائيل، حيث دعاها مستشار نتنياهو لمناقشتها في منزله، ليقوم بالاعتداء عليها، ومحاولة إجبارها على ممارسة الجنس.

وأشارت إلي أنها فشلت في منعه من الاعتداء عليها، وقالت له: "لا أريد" أكثر من عشر مرات، إلا أنه اعتدى عليها، لتغادر الشقة وهي تبكي.

ولم يصدر عن مستشار نتنياهو أو مكتب رئيس الوزراء أي تعليق حول بيان المرشحة الأمريكية الشابة.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت في العام 2016، أن امرأة أمريكية شابة زعمت أن كيز اعتدى عليها جنسيا، دون الكشف عن هويتها.