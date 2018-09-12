» الأزمات تحاصر بعثة الأهلى في غينيا

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ما أن وصلت، بعثة الفريق الأول بالنادى الأهلى، إلى غينيا استعدادًا لمواجهة حوريا الغينى، فى دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا، واشتكى لاعبو الفريق من الإرهاق، نتيجة رحلة السفر الشاقة، بسبب النزول ترانزيت فى الدار البيضاء للتزود بالوقود، فضلاً عن طول الرحلة من القاهرة إلى غينيا.

في السياق ذاته اكتفى باتريس كارتيرون المدير الفني، بتدريبات فك العضلات والإطالة والتدريبات الاستشفائية، لتفادى تعرض أى لاعب لإصابة قد تبعده عن المشاركة، وفقا لما نشر بـ"المصرى اليوم".

وأعلن خالد محمود، طبيب الفريق، جاهزية وليد سليمان، لمواجهة الفريق الأفريقى، المقررة بعد غد الجمعة، فى غينيا.

أضاف الطبيب أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة من الناحية الطبية، بعدما اجتاز الاختبار الطبى الذى خضع له فى مران الفريق الاثنين قبل السفر إلى غينيا.

يأتى هذا فى الوقت الذى استبعد فيه الجهاز الفنى، مروان محسن، من البعثة التى طارت إلى غينيا الثلاثاء بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها، معاناته من شدّ من الدرجة الثانية فى العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيكون فى حاجة إلى فترة راحة، تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع وفقًا لمدى استجابته للعلاج.

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