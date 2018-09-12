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خاشقجي : هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

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الإخوان

خاشقجي

العتاب

التجميع

القادمين الجدد

طالب جمال خاشقجي الكاتب والإعلامي السعودي جماعة الإخوان بالتوقف عن العتاب، والبحث عن وسائل تجمعهم مع الآخرين.

وأضاف في تدوينة مصغرة على حسابه على تويتر: "ليت إخوان مصر يتوقفوا عن العتب ويخرجوا من الماضي ويبحثوا عما يجمعهم مع القادمين الجدد لا ما يفرقهم".

وتساءل حساب ممدوح أبو العز عمن هم القادمون الجدد؟، حيث أجابه خاشقجي: "العائدون من جنة السيسي"، بحسب وصفه.

يذكر أن خاشقجي قد طالب الإخوان في مصر بحزمة من الحلول علي مدار الخمس سنوات الماضية، خاصة بعد فض اعتصام رابعة، حيث طالب بجيل جديد يقود ويتصدر المشهد ينتمي إلى اليوم وليس للماضي، ولكن لا بد من المحاسبة أولاً، محاسبة من فشل وخسر معركة الحكم ثم معركة الاعتصام، نعم هذه قاعدة عملية مفيدة لأي حركة تريد أن تنتصر،  من يفشل يُبعد من القيادة.

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