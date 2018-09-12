«بيراميدز» يتطلع للحفاظ على صدارة الدورى

12 سبتمبر 2018 - 10:52 ص

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الجونة، فى التاسعة من مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتعويض تعادله الجولة الماضية أمام سموحة، وخطف الثلاث نقاط فى ظل سعيه للحفاظ على صدارته لجدول الدورى مع النادي الأهلي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة المباراة، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوز غالى على فريق الداخلية بـ3 أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الجونة المركز السابع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر في مواجهة وحيدة.