  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
عابد

برلماني يروى تفاصيل صادمة عما حدث أواخر عهد مبارك

خاشقجي : هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

خاشقجي: هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

فودة

أول تعليق من "فودة" على اتهامه بـ"التحرش"

المهندس طارق الملا، وزير البترول

وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين عن الغاز

إيمانويل ماكرون

وزير التربية الفرنسي يوصي بتعليم "العربية" في المدارس

فضيحة جنسية لمستشار نتنياهو مع مرشحة بالشيوخ الأمريكي

فضيحة جنسية لمستشار نتنياهو مع مرشحة بالشيوخ الأمريكى

الإسماعيلي

«مضوى» يعلن قائمة الدراويش استعدادًا لإنبي

أسرار لقاء بين "هيكل" ومرشد الإخوان

أسرار لقاء "هيكل" ومرشد الإخوان

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

منفذ مذبحة الشروق

اعترافات جديدة لمنفذ مذبحة الشروق: هكذا عرفت بخيانة زوجتي

بالفيديو.. بهجت يكشف موعد عودة الإبراشي

آخر الأخبار

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"بهجت" يكشف مصير "الإبراشي" بعد وقف العاشرة مساءاً

#

الإبراشي يفاجيء مجدي عبد الغني بفيديو محرج

#

بالفيديو.. "الإبراشي": "حاكموا هؤلاء"

#

الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة

أكد  رجل الأعمال أحمد بهجت مالك مجموعة قنوات "دريم"، أن القناة تبحث حاليًا عن وجود نوع من الشراكة بينها وبين بعض الجهات الموجودة في الدولة.

 وقال "بهجت" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الدولة لديها وجهة نظر وهو أن يحدث شراكة بينها وبين شركات القطاع الخاص حتى لا يوجد شيء خارج السرب.

وأضاف "بهجت"، أن الإعلامي وائل الإبراشي سيعود على شاشة دريم مرة أخرى بعد توقف برنامج "العاشرة مساء" لأيام، و أنه سيظهر الأسبوع المقبل.

 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لقطات مروعة لطفل يلهو مع ثعبان ضخم
» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا للطلائع
» بعد 40 سنة..سيدة تطلب الخلع: "زوجي بلا عمل"
» الأزمات تحاصر بعثة الأهلى في غينيا
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالجولة السادسة بالدوري
» باكستان تفرج عن رئيس وزرائها الأسبق لحضور جنازة زوجته
» بالفيديو.. متصلة تستنجد بشيخ الأزهر
» منى أبو شنب: 96% من الزوجات خائنات
» مدرب "صلاح": سأبيع أي لاعب لا يلبي هذا الشرط
» فيفا تصدم محبيها بسبب "صلاح"
» وفاة شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية