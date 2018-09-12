بالفيديو.. بهجت يكشف موعد عودة الإبراشي

12 سبتمبر 2018 - 10:55 ص

أكد رجل الأعمال أحمد بهجت مالك مجموعة قنوات "دريم"، أن القناة تبحث حاليًا عن وجود نوع من الشراكة بينها وبين بعض الجهات الموجودة في الدولة.

وقال "بهجت" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الدولة لديها وجهة نظر وهو أن يحدث شراكة بينها وبين شركات القطاع الخاص حتى لا يوجد شيء خارج السرب.

وأضاف "بهجت"، أن الإعلامي وائل الإبراشي سيعود على شاشة دريم مرة أخرى بعد توقف برنامج "العاشرة مساء" لأيام، و أنه سيظهر الأسبوع المقبل.

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