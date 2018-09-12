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بعد 40 سنة..سيدة تطلب الخلع: "زوجي بلا عمل"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

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تقدمت ربة منزل بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة للانفصال عن زوجها بعد 40 سنة من الزواج بسبب خروجه على المعاش وجلوسه الدائم في المنزل ورفضه العمل.

تقول الزوجة: جمعتنا قصة حب تكللت بالزواج ولم يعكر صفوها أى شائبة، سوى بعض المناوشات الطبيعية بين أي زوجين، إلًا انه بعد بلوغ سن المعاش وإحالته إلى التقاعد اتخذ من المنزل مكان للتخاذل والكف عن العمل وأصبح معاشه ومرتبي لا يكفيان مصاريفنا.

تحكى "ن.س" معاناتها فى دعواها أمام محكمة الأسرة بحلوان، والتى طالبت فيها بحقها فى تطليقها خلعًا بعد 40 عامًا من الزواج، قائلة:"لم أعتد على جلوسه الدائم فى المنزل، كما أننى أخشى عليه من الوحدة فنحن لم نرزق بأبناء ويجلس بمفرده فى المنزل يوميا حتى عودتى من العمل".

وتستكمل: عرضت عليه العمل فى القطاع الخاص أو حتى فتح مشروع خاص به لكنه يرفض دائما وأنا لم أعد احتمل العمل فكيف لنا أن ننفق على أنفسنا ومرتبي ومعاشه لا يكفيان".

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