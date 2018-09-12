» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا للطلائع

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أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس بالجولة السادسة لبطولة الدورى العام.

وضمت القائمة كلا من:

حراسه المرمي: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح – حازم امام – بهاء مجدي

في خط الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز زيزو – محمد حسن – محمد عنتر – محمود كهربا – أيمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – يوسف اوباما

خط الهجوم: كاسونجو – عمر السعيد – حميد احداد


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