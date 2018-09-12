» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا للطلائع

محمد عبد الحارس
أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس بالجولة السادسة لبطولة الدورى العام.
وضمت القائمة كلا من:
حراسه المرمي: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد
في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح – حازم امام – بهاء مجدي
في خط الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز زيزو – محمد حسن – محمد عنتر – محمود كهربا – أيمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – يوسف اوباما
خط الهجوم: كاسونجو – عمر السعيد – حميد احداد
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