  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم
كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

طيران

هبوط طائرة مصر للطيران فى "بلجراد" بعد انفجار إطاراتها

مدبر تفجير ريحانلي

عملية غير مسبوقة لتركيا في العمق السوري

صلاح وراموس

"مستحيل أن يفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب"

مجلس الدولة يحجز طعن وقف إحالة الضباط الملتحين

الأمور المستعجلة تلغى حكم عودة الضباط الملتحين للخدمة

نافعة : هذا الأمر سيؤدي إلي إقامة " دولة الخلافة"

نافعة: هذا الأمر سيؤدى إلى إقامة "دولة الخلافة"

الأهلى

الأهلى يخطف أولى صفقاته الشتوية

الظواهري يطالب بهذا الأمر.. في ذكري11سبتمبر

الظواهرى يطالب بهذا الأمر.. فى ذكرى 11سبتمبر

عابد

برلماني يروى تفاصيل صادمة عما حدث أواخر عهد مبارك

خاشقجي : هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

خاشقجي: هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

اشتراكات مخفضة لمرضى "السرطان" بالمترو

الحياة السياسية

تذكرة المترو
تذكرة المترو

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

طوابير على معارض وزارة الداخلية للمستلزمات الدراسية

#

صحة غزة تعلن نفاد العلاج الكيماوي لمرضى السرطان

#

ميريام فارس تصدر بيانًا لكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

#

علاج السرطان بـ"رقاقة بلاستيكية"

قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والمهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، تخفيض اشتراكات المترو لمرضي "السرطان".

وأكد المتحدث الرسمي للمترو أحمد عبد الهادى، فى بيان صحفى اليوم، أن الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر بعدد رحلات 180 رحلة لـ25 محطة، مقابل 22 جنيها، وعدد أكثر من  25 محطة مقابل 27 جنيها، موضحًا أنه يتم استخراج الاشتراك باسم المريض، فضلاً عن وجود مرافق مع المريض، ويضاف عبارة "يسمح بمرور مرافق" بالكارت الذكى.

وأردف "المتحدث الرسمي لشركة المترو"، أن موافقة وزير النقل وأعضاء مجلس إدارة شركة المترو، جاء لرفع المعاناة الإنسانية عن مرضى السرطان، أثناء تلقيهم رحلة العلاج  فى إطار اهتمام الدولة بأبنائها.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي تعلن الشركة فيها عن إصدار اشتراكات مخفضة لمرضى السرطان ومرافقيهم، ففي شهر إبريل من عام 2016، أعلنت الشركة عن اشتراكات مخفضة للأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357.

وفى ذات السياق، قال أعضاء مجلس إدارة الشركة، إن هذا القرار جاء من منطلق دعم المصابين بمرض السرطان، بهدف تخفيف العبء عنهم، ومشاركة من شركة المترو في تقديم لمسة طيبة لهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ضيف "أحمد موسي": "أنا لساني طويل"
» بالفيديو.. بهجت يكشف موعد عودة الإبراشي
» اشتراكات مخفضة لمرضى "السرطان" بالمترو
» لقطات مروعة لطفل يلهو مع ثعبان ضخم
» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا للطلائع
» بعد 40 سنة..سيدة تطلب الخلع: "زوجي بلا عمل"
» الأزمات تحاصر بعثة الأهلى في غينيا
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالجولة السادسة بالدوري
» باكستان تفرج عن رئيس وزرائها الأسبق لحضور جنازة زوجته
» بالفيديو.. متصلة تستنجد بشيخ الأزهر
» منى أبو شنب: 96% من الزوجات خائنات

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية