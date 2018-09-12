» اشتراكات مخفضة لمرضى "السرطان" بالمترو

12 سبتمبر 2018 - 11:02 ص

قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والمهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، تخفيض اشتراكات المترو لمرضي "السرطان".

وأكد المتحدث الرسمي للمترو أحمد عبد الهادى، فى بيان صحفى اليوم، أن الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر بعدد رحلات 180 رحلة لـ25 محطة، مقابل 22 جنيها، وعدد أكثر من 25 محطة مقابل 27 جنيها، موضحًا أنه يتم استخراج الاشتراك باسم المريض، فضلاً عن وجود مرافق مع المريض، ويضاف عبارة "يسمح بمرور مرافق" بالكارت الذكى.

وأردف "المتحدث الرسمي لشركة المترو"، أن موافقة وزير النقل وأعضاء مجلس إدارة شركة المترو، جاء لرفع المعاناة الإنسانية عن مرضى السرطان، أثناء تلقيهم رحلة العلاج فى إطار اهتمام الدولة بأبنائها.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي تعلن الشركة فيها عن إصدار اشتراكات مخفضة لمرضى السرطان ومرافقيهم، ففي شهر إبريل من عام 2016، أعلنت الشركة عن اشتراكات مخفضة للأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357.

وفى ذات السياق، قال أعضاء مجلس إدارة الشركة، إن هذا القرار جاء من منطلق دعم المصابين بمرض السرطان، بهدف تخفيف العبء عنهم، ومشاركة من شركة المترو في تقديم لمسة طيبة لهم.