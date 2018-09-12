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حملات مرورية مكثفة بشوارع وميادين العاصمة

قضايا وحوادث

حملات مرورية للكشف على متعاطي المخدرات أثناء القيادة
حملات مرورية للكشف على متعاطي المخدرات أثناء القيادة

أحمد الشربينى

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المرور

حملات مرورية

مخالفات مرورية

حملات المرور

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مكثفة بالشوارع والميادين للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو أي حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

وعززت قوات الأمن من تواجدها المكثف لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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