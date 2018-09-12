» شاهد.. ضيف "أحمد موسي": "أنا لساني طويل"

12 سبتمبر 2018 - 11:21 ص

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحوافز الممنوحة للعاملين بالشركة القومية للأسمنت تصل إلى 360%، و490% للمديرين.

وأضاف"عبده" خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا لساني طويل في الحق، وطالبت بعدم منح العاملين بالقومية للأسمنت أرباح كون الشركة تواجه خسائر كبيرة، متابعًا: "رئيس الشركة عقد اجتماعا وصرف 12 شهرًا للعاملين".

ونوه الخبير الاقتصادي، بأنه اعترض خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة على منح رئيس القومية للأسمنت أرباح للعاملين بالشركة، ووزير الاستثمار طالبني بتقديم الاستقالة بعد اعتراض رئيس القابضة على أسلوبي وتصميمي على فتح ملف القومية للأسمنت، معلقاً: "قلتله بتشلني علشان أنا محترم، أجبرت علي الاستقالة عشان أنا محترم".

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