الأهلى يخطف أولى صفقاته الشتوية

12 سبتمبر 2018 - 11:27 ص

نجح مسئولو لجنة الكرة، بالنادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، فى الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر، لاعب فريق المقاولون العرب، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد الأهلي لتقديم عرض رسمي لنادي المقاولون العرب للحصول علي خدمات اللاعب الفترة المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل اقتراب رحيل مؤمن زكريا عن القلعة الحمراء.

جاء ذلك بعدما قدم اللاعب مستوى متميز للغاية، مع ذئاب الجبل خلال الفترة الماضية، ما دفع المكسيكي أجيري لوضعه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب الأول في المعسكر القادم.