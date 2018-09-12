"مستحيل أن يفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب"

12 سبتمبر 2018 - 11:29 ص

قال مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجو راموس، عن جائزة أفضل لاعب في العالم، إنه يتوقع أن يفوز بها قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، موضحًا أنه من الصعب أن يفوز بها لاعب فريقه السابق، كريستيانو رونالد أو نجم ليفربول، محمد صلاح، بحسب ما ذكره موقع "توك سبورت" الصادر بالإنجليزية.

وأعلن سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسبانى دعمه للكرواتى لوكا مودريتش نجم خط وسط الملكى للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمقرر الإعلان عنها 24 سبتمبر المقبل.

وفي تصريحات صحفية، علق "راموس" إن "لوكا مودريتش نجم المرينجى ومنتخب كرواتيا يستحق جائزة الأفضل من الفيفا، مُشدداً على أن هناك عددًا من اللاعبين يجعلونه يشعر بالفخر مثل مودريتش".

وأضاف راموس خلال تصريحاته قائلاً: إن "مودريتش يستحق أن يكون الأفضل وسيكون سعيدًا كما لو كان قد حصل هو على هذه الجائزة".

وذكر الموقع أن الكرواتي "لوكا" قد قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018، حيث اقترح "راموس" توزيع الجوائز على اللاعبين الذين يملكون أفضل صورة خارج بلادهم، لذا يود أن يرى لوكا في المقدمة دائمًا، فهو يستحق الأفضل".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان مودريتش سيحقق الفوز على زميله السابق رونالدو ومهاجم ليفربول محمد صلاح قال: "سنرى من سيفوز بجائزة أفضل لاعب"، مضيفًا: "هناك عدد قليل من اللاعبين الذين أشعر بالفخر لوجودي معهم في نفس الفريق، أمثال مودريتش" .

وتابع : "إنه صديق عظيم وقائد أعظم، إنه واحد من اللاعبين القلائل الذين (إذا فازوا) سيجعلونني سعيدة كما لو أنني قد حصلته عليها".

ويتنافس على جائزة الأفضل من "فيفا" الثلاثي لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.