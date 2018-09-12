نافعة: هذا الأمر سيؤدى إلى إقامة "دولة الخلافة"

12 سبتمبر 2018 - 11:48 ص

حذر الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة من الدعوات المطالبة بأن تتحول إسرائيل إلى دولة لكل اليهود.

وأضاف نافعة في تدوينة له على حسابه على "تويتر": "إذا سمح العالم لإسرائيل أن تتحول إلى "دولة لكل يهود العالم" فلن يكون بمقدور أحد في المستقبل تسفيه "فكرة الخلافة"، أو الاعتراض على إقامة "دولة واحدة لكل مسلمي العالم" كرد على هذا التحدي.

وأوضح أن سياسة نتنياهو العنصرية لا تشكل تحديًا للفلسطينيين فقط وإنما تقوض أسس المواطنة والتعايش في العالم، لافتا إلى أن قرار ترامب بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يؤكد تصميمه على فرض تسوية بالشروط الإسرائيلية ويسقط آخر الأقنعة التي خدعت العالم العربي وأوهمته أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيطًا محايدًا.

وأكد أن ميزة ترامب رغم خطورته الشديدة, أنه يعري الوجه الحقيقي لأمريكا ويساعد على كشف المتواطئين.