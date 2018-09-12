محافظ المنيا يشهد مراسم إجراء القرعة العلنية على 520 وحدة سكنية

12 سبتمبر 2018 - 11:52 ص

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مراسم إجراء القرعة العلنية للسحب على 520 وحدة سكنية ضمن عمارات الأوقاف بماقوسة للمتقدمين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز وتم طرح عمارات الأوقاف كحل بديل لهم.

شارك في إجراء المراسم محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا والمهندس رمضان محمد مدير مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها المحافظة في إنهاء تلك المشكلة والتي استمرت لسنوات طويلة من خلال التعاون المثمر لخدمة المواطنين وتوفير المسكن الصحي الذي يليق بكرامة المصريين في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على إجراء القرعة بشفافية وحياد تام تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأوضح المحافظ أن القرعة ضمت المواطنين الذين تقدموا للحجز في المشروع القومي للإسكان من عام 2005 حتى 2009 ، حيث أعدت المحافظة كشوفا للراغبين في الوحدات السكنية بمشروع هيئة الأوقاف، كحل بديل لوحدات الإسكان الاجتماعي ، ولفت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات ومفاوضات مع المواطنين الحاجزين، للوصول إلى حل بديل تمثل في عمارات الأوقاف.

قال الوليد محمد نور مدير إدارة الإسكان بديوان عام المحافظة إنه تم فتح باب التقدم للراغبين في الوحدات السكنية بالمشروع اعتباراً من 2/2/2017 وحتى 17/9/2017 حيث بلغ عدد المتقدمين بالمشروع 781 حاجز وعقب الاستعلام عن المتقدمين من قبل الجهات المعنية تطابقت الشروط على عدد 703 حاجز والذين سيتم إجراء القرعة العلنية لهم على 520 وحدة سكنية كمرحلة اولى ، والمتبقي من الحاجزين سيتم إدراجهم في مرحلة ثانية حال رغبتهم لعدد 192 وحدة سكنية.