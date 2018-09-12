محافظ المنيا ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء

12 سبتمبر 2018 - 12:01 م

قدم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد الملازم أول سعيد سعودي، ابن قرية شم القبلية بمركز مغاغة، والذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني في سيناء.

رافق المحافظ، اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، واللواء إيهاب زهنى رئيس مركز مغاغة، وإسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، والمقدم أحمد بدوى، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمنيا.

من جانبه أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، لافتا أن حق هؤلاء الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل من أبناء الشرطة و القوات المسلحة.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثنى من إرادتنا وقوتنا في مواجهة تلك الأيادي الغادرة.