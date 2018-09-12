أزهرى: من يرفض تهنئة المسيحيين جاهل

12 سبتمبر 2018 - 12:06 م

وصف سيد شلبي، من علماء الأزهر الشريف، من يرفض تهنئة المسيحيين بأعيادهم، أو يرفض التناول من طعامهم أو السلام عليهم، بـ"الجاهل" وأنه ولم يفهم مراد الله، ولم يفهم مراد رسول الله".

وأضاف "شلبي" في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية تن، أن الله أمر بمعاملتهم بـ"البر"، الذي أوصى به بمعاملة الوالدين، وأيضًا القسط والعدل.

وتابع العالم الأزهري، أن هناك مشكلة في التعامل بين أعضاء المجتمع، وهو غياب "الإيثار"، مشددًا على أن الأصل في معاملة أعضاء الأسرة هو الإيثار.