ضبط طن و300 كيلو لحوم فاسدة دخل منزل جزار بالمنيا

12 سبتمبر 2018 - 12:06 م

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 10 ذبائح وصلت إلى 1300 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك بمنزل أحد الجزارين قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الطب البيطري بمركز ملوي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت خلال الحملة 1300 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية مشيراً إلى انه تم مصادرة كل المضبوطات وإعدامها وفقاً للشروط والضوابط المتبعة.

أكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.