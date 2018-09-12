هبوط طائرة مصر للطيران فى "بلجراد" بعد انفجار إطاراتها

12 سبتمبر 2018 - 12:27 م

نجح طيار بشركة مصر للطيران، في الهبوط صباح اليوم بالطائرة إلى مطار بلجراد في دولة صربيا بسلام، بعد انفجار الإطارات الخلفية للطائرة فور الهبوط على مدرج المطار دون وقوع إصابات بين الركاب.

وأوضحت مصادر بالشركة في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، أن الطائرة من طراز بوينج 737/800 كانت في رحلة خاصة تحمل 3100 راكب إلى مطار بلجراد، والشركة لا تسير رحلات إلى تلك الوجهة، مضيفة أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات في أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة علي المدرج دون انحرافها، وأشارت إلى أن التلفيات إصابات إطارات الطائرة فقط.

وأضافت المصادر، أنه تم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة، وقالت أن انفجار إطارات الجانبين تؤكد حتمية أنه يوجد شيء ما طارئ بأرضية المدرج الخاص بهبوط الطائرة، مثل عدم استواء منطقة الهبوط "T.D.Z "، أو وجود "F.O.D " على سطح المدرج، ما تسبب في انفجار إطارات الطائرة بهذا الشكل.

وكما هو متعارف عليه في جميع شركات الطيران، يتم الفحص والتدقيق الكامل للطائرة قبل وبعد كل رحلة، ومنها فحص الإطارات والتأكد من سلامتها.