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الشخير المتكرر يؤدى إلى الوفاة

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متابعات- الدويني فولي

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وفاة

أحمد رشاد

شاب ثلاثيني

حذر الدكتور عماد حلمي، أستاذ جراحة الوجه والفكين بطب قصر العيني، من الشخير المتكرر أثناء النوم لأنه يؤدى إلى الوفاة، مؤكدًا أن الشخير المستمر يعني أننا نعاني من مشاكل في حجم الفك العلوي والسفلي وفي التطابق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن الشخير المتكرر قد يؤدي إلى انقطاع النفس لفترات متكررة أثناء النوم ويؤثر على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

وطالب كل شخص الكشف باستمرار عن لون الغشاء المخاطي والتأكد أن لونه وردي طبيعي ولا يوجد به نقط حمراء أو تورمات، لأن ظهور مثل تلك الأعراض مؤشر خطير عن وجود ورم سرطاني في الإنسان.


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