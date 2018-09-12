محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكول تعاون لزراعة السلاكورنيا بالقلعان

حسن حمدان
وقع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، برتوكول تعاون بين المحافظة وبين الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة وبين المركز الدولي للزراعات الملحية "ايكبا"، بشأن البدء في زراعة نباتات السلاكورنيا بمنطقة القلعان ووادي حوضين .
أكد عبدالله عقب توقيع بروتوكول التعاون بأن هذا البروتوكول ينص علي التعاون الفني وامداد محافظة البحر الأحمر ببذور السلاكورنيا لزراعتها في نطاق تجريبي بمنطقتي القلعان ووادي حوضين، ونص أيضاً البرتوكول علي تبادل الزيارات بين الفنين والتدريب المشترك للكوادر الفنية المصرية علي زراعة السلاكورنيا
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